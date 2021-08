CATANIA: le rassicurazioni non sono bastate, nuova partenza ad handicap

Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, la Sigi non è riuscita ad onorare la scadenza di oggi, lunedì 2 agosto, a causa di un pignoramento subito per effetto di debiti pregressi. A distanza di un anno, dunque, il Catania riparte da una nuova penalizzazione in termini di punti in classifica. La scorsa stagione si partì da -4 (in seguito -2) per il mancato pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020. Adesso, nuova partenza ad handicap per i rossazzurri in vista del campionato (probabile -2).

