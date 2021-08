STIPENDI NON PAGATI: il pericolo sembrava scongiurabile, ora calciatori e dipendenti chiedono risposte immediate

Che la situazione finanziaria del Catania non fosse idilliaca, è storia nota. Che non si fosse in grado di onorare la scadenza relativa al pagamento degli stipendi di giugno, invece, sembrava un pericolo scongiurabile. La stagione 2021/22 parte, così, ancora una volta ad handicap. Dopo avere formalizzato l’iscrizione al campionato, anche grazie al contributo dei tifosi che hanno raccolto 140mila euro, era ed è prioritario garantire una stabilità economica ad una società che fa i conti soprattutto con i debiti pregressi. I creditori battono cassa, le rassicurazioni verbali fornite dalla Sigi non hanno alcuna valenza se non suffragate dai fatti. C’è da preoccuparsi? Se la situazione dovesse aggravarsi, non sarebbe utopia il rischio di procedere con la messa in mora del club da parte di alcuni componenti della squadra. Al momento non si va verso tale direzione ma calciatori, dipendenti e componenti dello staff chiedono risposte immediate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***