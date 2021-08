CATANIA: sondaggio chiuso, il 40% dei votanti è disposto a sottoscrivere l’abbonamento

Mercoledì 11 agosto il Catania ha dato il via libera alla Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022, mantenendo invariati i prezzi stabiliti nel 2016 e abolendo la “Giornata Rossazzurra”. In uno scenario generale di difficoltà e secondo una necessaria limitazione numerica, sono state messe a disposizione 2.500 tessere valide per assistere a tutte le gare interne dei rossazzurri nei settori di Curva Nord (800), Curva Sud (800), Tribuna B (600), Tribuna A (250) e Tribuna Élite (50). Come risponderà il popolo rossazzurro? E tu, nello specifico, sottoscriverai l’abbonamento? Meno della metà dei partecipanti al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com ha detto sì alla sottoscrizione dell’abbonamento per seguire le partite dei rossazzurri nella prossima stagione. Precisamente il 40% dei votanti. Il rimanente 60% è invece diviso tra chi si abbonerebbe solo in presenza d’importanti novità sul piano societario (33%) e chi ha scelto l’opzione negativa (27%). Evidentemente i dubbi sull’extra campo e la situazione legata alla pandemia hanno la loro incidenza.

