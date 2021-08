EX ROSSAZZURRI: il Latina si tiene stretto Esposito

Dopo due stagioni indossando la casacca rossazzurra, il difensore leccese Andrea Esposito non rinnovò il contratto in scadenza col Catania lo scorso anno, ripartendo dal campionato di Serie D. Esposito trovò nuova sistemazione a Latina, club recentemente ammesso tra i professionisti e che si ritroverà ad affrontare proprio il Catania nel girone C di Serie C. Adesso si apprende che l’ex centrale difensivo del Catania proseguirà anche quest’anno la militanza a Latina, in quanto la società nerazzurra laziale ha deciso di affidarsi ancora sulla sua esperienza ritenendolo un leader all’interno dela squadra.

