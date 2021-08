VERSO MONOPOLI-CATANIA: quali scelte in avanti per Baldini?

Il reparto offensivo sembra essere quello in cui risiedono i principali dubbi di formazione per mister Francesco Baldini. Detto delle possibili scelte legate alla difesa ed al settore di centrocampo, in vista della trasferta di Monopoli sarà interessante osservare quale tridente il Catania opporrà ai biancoverdi. Sulle corsie esterne restano più che valide le ipotesi di riconfermare Ceccarelli e Russotto, protagonisti in Coppa Italia. Ma c’è anche la pista che porta ad un impiego dal 1′ di Piccolo. Vedremo se ci sarà spazio per Russini impiegato nuovamente nel ruolo di falso nueve, senza tuttavia dimenticare l’ipotesi di un possibile utilizzo di Reginaldo in alternativa. Da valutare se il neo acquisto Sipos sarà disponibile per il match di sabato sera e si è in attesa di novità sul fronte Estrella.

