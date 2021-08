EX ROSSAZZURRI: Rizzo, ACR Messina in forte pressing. Sarà avversario del Catania nel derby?

Già da qualche tempo si vociferava che Giuseppe Rizzo potesse fare ritorno nella “sua” Messina. Il centrocampista messinese ex Catania è attualmente vincolato alla Triestina, ma la promozione del club peloritano e la presenza del Direttore Sportivo Christian Argurio, convinto estimatore del ragazzo, dovrebbe imprimere un’accelerata alla trattativa nei prossimi giorni. Prima però sarà necessario che Rizzo risolva il contratto in essere con gli alabardati. Successivamente non dovrebbero esserci particolari intoppi per definire il passaggio del giocatore all’ACR Messina. In caso di buon esito dell’operazione, dopo oltre 70 presenze in casacca rossazzurra Rizzo ritroverebbe il Catania da avversario nel derby.

