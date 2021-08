VERSO IL CAMPIONATO: Baldini riuscirà ad apprezzare un Sarao più “gollifero”?

Tra i punti fermi del Catania 2021/22 troviamo Manuel Sarao. Dopo la positiva annata vissuta all’ombra del vulcano, 8 reti e 2 assist in 29 partite, il centravanti milanese, che a breve dovrebbe firmare il prolungamento del contratto, sarà anche per il prossimo anno la punta di riferimento del’attacco etneo, avendo come obiettivo fondamentale non soltanto quello di confermare quanto di buono mostrato appena dodici mesi orsono ma anche migliorare il proprio score realizzativo, raggiungendo la doppia cifra.

È pur vero che nel corso della sua carriera il bomber trentunenne non è mai stato un vero e proprio goleador (finora la miglior stagione l’ha vissuta con la maglia della Virtus Francavilla siglando 11 gol in 38 partite), ma più un centravanti-boa, un attaccante in grado di difendere palla, aprire gli spazi e servire i compagni. Tuttavia chissà che con la riconferma di mister Baldini il numero 9 non possa modificare, almeno in parte, il proprio stile di gioco, facendosi trovare meno spalle alla porta e maggiormente pronto verso le conclusioni a rete.

In effetti prima dell’infortunio patito alla fine della regular season, nelle ultime partite dello scorso campionato l’ariete rossazzurro è sembrato molto più coinvolto all’interno della manovra offensiva e ben più attivo nei tiri verso lo specchio. Lo stesso tecnico toscano ha dichiarato in qualche occasione, a mezzo stampa, che gradirebbe assistere sul rettangolo verde ad un Sarao in versione più “gollifera”. Vedremo se il ragazzo saprà incrementare il bottino di reti, offrendo un contributo ulteriormente prezioso in avanti per la causa dell’Elefante.

