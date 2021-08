FATAL MONOPOLI: nuova pesante sconfitta al “Veneziani”. Come cambia la storia del match

La trasferta di Monopoli è stata spesso avara di soddisfazioni per i colori rossazzurri. E’ accaduto anche sabato sera. Il bilancio complessivo delle partite disputate al “Veneziani” vede ora la squadra pugliese vittoriosa in sei occasioni, a fronte di cinque pareggi e due sole affermazioni etnee. Il primo successo catanese in Puglia è datato 2015, 1-2 in rimonta siglato dal centrocampista Fabio Scarsella. La scorsa stagione, invece, fu Tommaso Silvestri a regalare la gioia per la conquista dei tre punti all’Elefante trovando la zampata vincente al 53′ (0-1). Quattro delle sei vittorie biancoverdi sono maturate con almeno 2-3 gol di scarto (3-0, 5-0, 4-2 e ancora 3-0). Complessivamente sono 21 le reti inflitte dal Monopoli in terra pugliese, 8 quelle del Catania. Il risultato di 3-0 non si verificava da aprile 2017, allora sedeva in panchina Giovanni Pulvirenti.

IL BILANCIO AGGIORNATO DEI PRECEDENTI:

Vittorie Monopoli: 6

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 2

Gol Monopoli: 21

Gol Catania: 8

Differenza reti: -13

Coppa Italia 1985-86 Monopoli 2-1 Catania

Serie C1 1987-88 Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1988-89 Monopoli 1-1 Catania

Serie C1 1989-90 Monopoli 1-1 Catania

Serie C1 1990-91 Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1991-92 Monopoli 1-0 Catania

Lega Pro 2015-16 Monopoli 1-2 Catania

Lega Pro 2016-17 Monopoli 3-0 Catania

Serie C 2017-18 Monopoli 5-0 Catania

Serie C 2018-19 Monopoli 0-0 Catania

Serie C 2019-20 Monopoli 4-2 Catania

Serie C 2020-21 Monopoli 0-1 Catania

Serie C 2021-22 Monopoli 3-0 Catania

