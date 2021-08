MONOPOLI – CATANIA: delusione per 15 tifosi presenti al “Veneziani”

Il Catania cede di schianto a Monopoli per un esordio da dimenticare in campionato. Tanta delusione per gli appena 15 tifosi rossazzurri che hanno assistito alla partita dal Settore Ospiti del “Vito Simone Veneziani”. Ultras etnei, inoltre, non hanno fatto il loro ingresso allo stadio esponendo uno striscione all’esterno con scritto “ultras è aggregazione… Catania contro ogni restrizione”. Al triplice fischio del direttore di gara c’è stato spazio solo per la festa dei 681 sostenitori della squadra di casa, che non potevano esordire meglio di così. Profonda, invece, l’amarezza di chi ha macinato più di 1.000 km per assistere alla prestazione assai negativa di un Catania lacunoso, confuso e poco lucido.

