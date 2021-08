FUTURO CATANIA: si avvicina l’udienza del 10 agosto

Mese d’agosto caldissimo per il Catania. Non soltanto sotto un profilo meteorologico, ma anche e soprattutto sul piano amministrativo e giudiziario. Il mancato rispetto della scadenza federale del 2 agosto rappresenta un chiaro campanello d’allarme in casa rossazzurra, mentre tra circa una settimana si terrà l’udienza relativa alla questione Calcio Catania Servizi.

Una vicenda che non può essere sottovalutata, facente riferimento al ricorso cautelare che ha per oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania S.p.A. e, per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, all’indirizzo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Richiesta depositata al Tribunale civile di Catania e proveniente dalla Curatela Fallimentare della Catania Servizi Srl, che gestiva Torre del Grifo Village. Le memorie difensive elaborate dai legali rappresentanti rossazzurri mirano ad escludere responsabilità attribuibili all’attuale proprietà. Se, invece, fossero accertate sarebbero guai per il Catania che sta già affrontando mille criticità.

