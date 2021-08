TORRE DEL GRIFO: ripresi gli allenamenti nel pomeriggio

Archiviata la giornata di riposo concessa da mister Francesco Baldini e caratterizzata dal mancato pagamento degli stipendi di giugno, il Catania – colpito da un nuovo caso di Covid in squadra – ha sostenuto oggi a Torre del Grifo il primo allenamento settimanale: nel pomeriggio, dopo una sessione iniziale condotta in palestra e il “torello” in campo, i rossazzurri hanno svolto programmi di lavoro differenziati per reparti, seguiti da un’esercitazione situazionale. In chiusura, torneo a tre squadre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***