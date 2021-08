JONICA FC: “Accordo di collaborazione con il Calcio Catania”

Nel confermare l’amichevole in programma quest’oggi a Torre del Grifo contro il Catania, la Jonica FC – formazione di Santa Teresa Riva militante in Eccellenza – sottolinea che il match “e’ succedaneo al recente accordo di collaborazione tra le due società”. L’accordo a cui si fa riferimento parte dall’ingaggio dell’estremo difensore Michele Truppo, che ha rappresentato appunto l’inizio di un rapporto di collaborazione tra le due società per il futuro con il team giallorosso che s’impegnerebbe a segnalare i prospetti più interessanti al club etneo anche in seguito. Problemi societari permettendo.

