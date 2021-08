CATANIA 2021/22: le incertezze non mancano a due settimane dalla data d’esordio in Coppa Italia

Nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la data d’inizio della Coppa Italia di categoria, fissando il Primo Turno Eliminatorio a sabato 21 agosto. E’ previsto tra due settimane, quindi, l’esordio stagionale del Catania 2021/22 ma non si conosce ancora il nome dell’avversario, nè se sarà chiamato ad affrontarlo in casa o trasferta. Le incertezze più significative, comunque, ad oggi sono riconducibili a ben altro. In primis se la società rossazzurra avrà ricevuto il visto sull’esecutività dei nuovi contratti (e di alcuni della passata stagione). Dipenderà dal deposito, o meno, della fideiussione integrativa per lo sforamento del tetto salariale di un milione di euro entro il termine ultimo di lunedì 9 agosto. In caso contrario, il Catania si ritroverebbe con una rosa ridotta all’osso ed imbottita di giovani. Poi, fatto non meno importante, il discorso legato al pagamento degli stipendi di giugno. Se non ci saranno novità su questo fronte, i calciatori potrebbero anche rifiutarsi di scendere in campo con la possibilità di chiedere la messa in mora della società (soluzione tecnicamente possibile ma che, comunque, al momento non è stata adottata dalla squadra).

