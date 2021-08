MERCATO CATANIA: riepilogo operazioni in entrata concluse

In attesa di consegnare a mister Francesco Baldini l’organico al completo per affrontare la prossima stagione agonistica, sono al momento nove le operazioni in entrata portate a termine dal Catania in questa sessione di calciomercato. Eccole di seguito riportate:

PORTIERI – Giuseppe Stancampiano (svincolato), Michele Truppo (svincolato), Andrea Sala (svincolato)

DIFENSORI – Juan Cruz Monteagudo (svincolato)

CENTROCAMPISTI – Alessandro Provenzano (Imolese, titolo definitivo), Riccardo Cataldi (svincolato)

ATTACCANTI – Simone Russini (svincolato), Tommaso Ceccarelli (svincolato), Felipe Estrella (Genoa, titolo temporaneo)

