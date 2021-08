CATANIA: ecco, al momento, la probabile formazione-tipo

Mancano circa due settimane alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Mister Francesco Baldini punta sul 4-3-3 come modulo di base, in vista della stagione 2021/22 ormai alle porte. In attesa di qualche ulteriore innesto nei reparti di difesa, centrocampo e (forse) attacco, ad oggi sarebbe questa la formazione-tipo del Catania:

Sala in porta;

Calapai, Ercolani, Monteagudo (Claiton), Pinto a completamento della linea difensiva;

Cataldi (Rosaia), Maldonado, Provenzano in mezzo al campo;

Piccolo (Ceccarelli), Sarao, Russotto (Russini) in avanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***