MERCATO: Rosaia a piccoli passi verso il rinnovo?

Contratto in scadenza tra un anno e la volontà di restare. Giacomo Rosaia sta bene in Sicilia, sabato scorso ha dimostrato sul campo di gradire la permanenza ai piedi dell’Etna lottando su ogni pallone. Non è un caso se il centrocampista ex Cesena sia stato uno dei migliori in campo allo stadio “Luigi Razza”. Vuole vivere una stagione da protagonista quest’anno. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti – precedentemente rinviato – per discutere la possibilità di prolungare il rapporto col Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***