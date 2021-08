MERCATO: Magrassi-Catania, si va verso il no

Profilo assai gradito al Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, quello di Andrea Magrassi, attaccante di proprietà della Virtus Entella reduce da una stagione altamente proficua tra le fila del Pontedera dopo avere siglato ben 15 gol in Toscana. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, l’interesse per Magrassi c’è ma per il futuro del giocatore cresciuto nelle giovanili del Brescia si aprono altre strade: trasferimento in Serie B, oppure permanenza alla Virtus Entella, club con cui esiste una trattativa per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza tra un anno. Difficile che si possa percorrere la pista Catania.

