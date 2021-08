MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Secondo quanto raccolto da tuttoc.com, il Catanzaro potrebbe cedere Luca Baldassin al Renate e punta forte su Ettore Gliozzi, in uscita dal Monza. Nel discorso con l’agente dell’attaccante classe 1995 anche un sondaggio per Nicholas Pierini, esterno offensivo classe 1998, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Modena. Calabresi, inoltre, che trasferiscono in prestito il calciatore Serafino Iannì al Casarano ed in pressing sul Padova per Claudio Santini (fonte tuttomercatoweb.com), a cui è stato proposto un triennale. La medesima fonte avvicina l’ex Catania Michele Emmausso al Campobasso.

Il Taranto prova a concludere l’operazione riguardante l’esperto Mobido Diakité, in uscita dalla Ternana, mentre per l’attacco è vicino il classe 1998 Ferdinando Del Sole della Juventus (fonte La Gazzetta dello Sport). Inoltre i pugliesi stanno per definire il terzino ex Giana Erminio Vincent De Maria (fonte Sky Sport). Ad un passo dal trasferimento al Bari il terzino sinistro Antonio Mazzotta. Ipotesi Urban Zibert per il centrocampo del Potenza (fonte tuttopotenza.com). Il Picerno potrebbe invece riaccogliere il portiere Mirko Albertazzi (fonte Corriere dello Sport). Foggia e Vibonese tra le società a chiedere in prestito Riccardo Boscolo Chio, centrocampista classe 2002 in forza alla Primavera dell’Inter (fonte tuttoc.com).

Manuel Nicoletti passa, a titolo definitivo, dal Monopoli al Foggia (contratto fino al 2023). La Vibonese acquisisce le prestazioni sportive a titolo definitivo dell’attaccante Mamadou Bara Ngom, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Milan – nella passata stagione con la maglia della Caratese – e del difensore Giovanni Mauceri, classe ’99, lo scorso anno ad Acireale. La Paganese perfeziona gli ingaggi di Aly Nader e Giovanni Midolo (biennale per entrambi). Tre anni di contratto per il difensore Paolo Giofré, che riparte dalla Turris, infine il Parma cede la punta Andrea Adorante all’ACR Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***