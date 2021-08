FUTURO CATANIA: quali ripercussioni avrà sul mercato la notizia del mancato pagamento degli stipendi?

In questa travagliata estate 2021 il Catania 1946 non riesce proprio a trovare pace; dopo la vicenda, risolta in extremis, dell’iscrizione è apparsa la nota ufficiale del club di Via Magenta sull’impossibilità di ottemperare alla prima importante scadenza stagionale. Stando al comunicato è subentrato un pignoramento che non ha permesso alla SIGI di reperire in tempo la liquidità necessaria per rispettare la scadenza prefissata, pertanto nei prossimi giorni al club etneo verrà comminata una penalizzazione in classifica (presumibilmente di -2).

La notizia ha destabilizzato il già precario equilibrio all’interno dell’ambiente rossazzurro, ponendo dei seri dubbi sul futuro della matricola 11700. Oltre alle problematiche extracalcistiche devono essere risolte anche le necessità sportive, con una rosa ancora incompleta che ha bisogno di ulteriori innesti per risultare quanto più competitiva possibile. Resta da capire come reagiranno alla notizia sia i tesserati che gli operatori di calciomercato, sperando che la situazione non si aggravi e non ci siano grosse ripercussioni sulle possibili trattative.

Il timore è che molti atleti, viste le problematiche economiche palesate, a maggior ragione adesso possano rifiutare il trasferimento alle pendici dell’Etna, spaventati dalla mancanza di solidità finanziaria. Appare evidente che il lavoro del direttore Pellegrino sarà ancor più duro e complicato, con calciatori che potrebbero anche chiedere la cessione e alcuni obiettivi che rischiano di sfumare definitivamente.

