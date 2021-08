MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Colpo di mercato messo a segno dal Bari, che preleva lo svincolato Rubén Alejandro Botta facendogli firmare un biennale e potrebbe raggiungere l’intesa con Raffaele Bianco per il rinnovo (fonte tuttobari.com). Primo acquisto del Latina per la stagione 2021/22: si tratta del centrocampista classe 1999 Andrea Tessiore. I laziali, inoltre, accolgono Giuseppe Nicolao, esterno difensivo del 1994 ex Nardò scuola Napoli, il calciatore Andrea Marcucci che giunge in prestito dalla Virtus Entella, riportano in nerazzurro il difensore Alessandro Celli, prelevano dalla Pianese il centravanti Andrea Zini e, secondo quanto riportato da iamcalcio.it, sono vicini all’accordo con Lorenzo Di Livio, svincolato dopo l’esperienza al Potenza.

Il Foggia mette sotto contratto il difensore ex Sambenedettese Davide Di Pasquale. E’ ufficiale l’acquisizione, a titolo definitivo, dell’esterno offensivo senegalese del Palermo Mamadou Kanoute ad opera dell’Avellino. La Juve Stabia tessera l’ex punta del Novara Giuseppe Panico, mentre la Paganese ufficializza il colpo Raffaele Schiavi (contratto fino a giugno 2022) e ci prova per Fernando Tissone (fonte blunote.it). Ancora movimenti di mercato in entrata per l’ACR Messina che si assicura l’attaccante di proprietà del Napoli Raffaele Russo e tratta con il Parma il centrocampista Lorenzo Simonetti (fonte Sky Sport).

Rinforzo in mezzo al campo per il Taranto, il palermitano Marco Civilleri che arriva dal Licata. I tarantini si assicurano anche l’argentino Franco Bellocq, in attesa del transfert. La Vibonese tessera il centrocampista classe ’98 Filippo Bellini, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli. Il Catanzaro sta per ufficializzare l’ingaggio del bomber Pietro Cianci. Secondo tuttomercatoweb.com si avvicina al Catania – che ha perfezionato l’ingaggio di Gabriel Bianco – il difensore Luca Ercolani ed il Picerno s’inserisce nella corsa per assicurarsi il promettente portiere Alessio Pozzi.

