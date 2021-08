UFFICIALE – Gabriel Bianco al Catania: “Occasione importante offerta da un club prestigioso”

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Bianco, nato a Motta di Livenza (Treviso) il 21 ottobre 2002. Dopo le formative esperienze nelle giovanili dell’Udinese e del Novara, nel 2020/21 l’esterno d’attacco si è ben distinto con le maglie dell’Acireale e del Messina Football Club, sommando 25 presenze e realizzando 3 gol in Serie D. Bianco affida le sue sensazioni al sito ufficiale: “Sono consapevole dell’importanza di questa occasione, che mi viene offerta da un club prestigioso, e darò certamente il massimo per riuscire a sfruttarla. Ringrazio sinceramente il direttore Pellegrino e tutta la società per la fiducia, voglio sottolineare anche la grande accoglienza che mi è stata riservata dai miei nuovi compagni e dallo staff tecnico”. Il neo-rossazzurro si è legato al Catania fino al 30 giugno 2022, con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23.

