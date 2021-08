D’AGOSTINO (all. Vibonese) pensa già al Catania: “Messo altro tassello in vista della Coppa. Cominciano le vere sfide”

L’allenatore della Vibonese Gaetano D’Agostino è già proiettato verso l’esordio stagionale in Coppa Italia col Catania dopo avere ben figurato la sua squadra in amichevole con la Reggina, nonostante la sconfitta: “Abbiamo messo un altro tassello per preparare la partita di Coppa Italia. Dobbiamo essere consci che là cominciano le vere sfide con avversarie della nostra categoria pensando di essere noi stessi, d’imporre il nostro calcio, andando in campo con grande entusiasmo, rispettando questa maglia, giocando con umiltà e soprattutto facendo divertire i nostri tifosi perchè la gente dopo due anni di pandemia vuole tornare allo stadio e divertirsi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***