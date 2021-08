MONOPOLI – CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” in occasione della gara Monopoli-Catania, in programma sabato 28 agosto alle ore 20.30 e valevole per la prima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di venerdì 27 agosto, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 8 + € 2 per i diritti di prevendita. Per l’accesso all’impianto è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Canali di distribuzione:

Online

Punti vendita della rete nazionale Ciaotickets

A Catania:

Happy Travel – Piazza Ettore Majorana 25

La Tabaccheria di Comis Gabriella – Via Giovanni Lavaggi 50

Oby Whan Viaggi e Turismo – Corso Sicilia 16

Puglisi Servizi – Via del Bosco 64/B

Puntoticket – Viale della Libertà 91

Tabaccheria Caniglia – Villaggio Sant’Agata Zona B

Tabaccheria Cucè – Via Vittorio Emanuele II 417

Tabaccheria Smoke – Via Vincenzo Giuffrida 83 A/B

Altre informazioni comunicate dalla Società Sportiva Monopoli

GREEN PASS – L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 15 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, in formato cartacea o digitale, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

La S.S. Monopoli 1966 sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come l’autocertificazione che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

