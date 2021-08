ELEVEN SPORTS: Serie C, comunicato stampa in vista della prima giornata di campionato

Nota ufficiale trasmessa da Eleven Sports

Tanti gli spunti e gli elementi d’interesse nel campionato di Serie C al via sabato 28 agosto con diretta di tutte le partite su ELEVEN (www.elevensports.com).

La terza serie si conferma infatti un mix perfetto fra giovani dal grande potenziale e calciatori esperti a caccia di successi che possano impreziosire la propria carriera. Tanti ex Serie A nei roster delle squadre, pronti ad alzare la qualità ed il livello dei tre gironi. Ruben Botta e Mirco Antenucci al Bari, Reginaldo al Catania, il ritorno in C del Siena con Alberto Paloschi e Stefano Guberti; Guido Marilungo e Mirko Valdifiori nel Pescara, la scelta di cuore di Luca Cigarini che torna a casa alla Reggiana, la Paganese che piazza il colpo Fernando Tissone.

La Serie C è inoltre anche il campionato dei figli e dei fratelli d’arte. A Lorenzo Di Livio, ora al Latina e figlio dell’ex centrocampista Angelo, e al difensore Dario D’Ambrosio, gemello del difensore dell’Inter Danilo, si sono aggiunti altri “parenti illustri” nelle ultime ore. Dopo aver fatto parte del Milan, come terzo portiere, insieme al fratello Gianluigi, con la partenza dell’estremo difensore fresco campione d’Europa al Psg, Antonio Donnarumma è tornato in C: difenderà i pali del Padova e aprirà la stagione sfidando il Renate il 28 agosto.

Il neopromosso Taranto, che invece ospiterà domenica 29 la Turris, porterà in campo una doppia novità che vede protagonisti Manuel Cannavaro centrocampista classe 2002 (figlio di Paolo e nipote del Campione del Mondo Fabio) e l’attaccante Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian.

Poi ancora la Virtus Francavilla che farà visita al Catanzaro sempre domenica si è aggiudicata le prestazioni di Danilo Giacinto Ventola, nipote di Nicola e proveniente in prestito dall’Ascoli.

Insomma, grandi novità a poche ore dal calcio di inizio della prima giornata del campionato di Serie C che scende in campo su ELEVEN con una nuova piattaforma ufficiale. ELEVENSPORTS cambia infatti dominio e passa a elevensports.com rappresentando importanti opportunità per gli utenti come quella di poter fruire dei contenuti on demand in tempo reale come gli highlights durante i live e le formazioni.

Fondamentale strumento di visione da dispositivo mobile, è disponibile una nuova app scaricabile dagli store IOS e Android (ELEVEN SPORTS GLOBAL) sempre più a conferma del business model di Eleven ossia quello di poter guardare lo sport ovunque per una esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa.

Anche l’offerta commerciale Eleven si conferma in linea con la passata stagione con un’offerta mensile di €7.99 e una stagionale a €69.99 che permettono l’accesso alla visione di tutti i match di tutto il campionato di Serie C.

ELEVEN SPORTS è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment a 30 milioni di fan in tutto il mondo attraverso le sue piattaforme OTT. La società nasce nel 2015 dall’intuizione di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano con una consolidata esperienza nei settori dello sport e dei media e tra i primi ad intravedere le potenzialità di nuovi mercati grazie all’evolversi della tecnologia applicata a modalità di fruizione degli eventi sportivi innovative e accessibili.

ELEVEN SPORTS oggi rappresenta non solo un modello vincente di fare impresa, ma anche la perfetta sintesi di tecnologia, media, entertainment e sport. Fondatore di ELEVEN, Radrizzani è anche il Patron del Leeds United (club di Premier League) e di Aser Ventures, società di investimento globale che opera nei settori dello sport, dell’intrattenimento e del lifestyle. Internazionale per dna, ELEVEN è presente sui mercati di tutta Europa (Belgio, Polonia, Portogallo e Italia), in Asia (Taiwan, Giappone).

Con un’attitudine a trasmettere solo il meglio degli eventi sportivi di tutto il mondo, ELEVEN gestisce un ampio portfolio di diritti tv che include la Serie A (ELEVEN Polonia, Belgio), Serie C (ELEVEN Italia), LaLiga (ELEVEN Belgio, Polonia, Portogallo) e la UEFA Champions League (ELEVEN Portogallo). ELEVEN Belgio invece si è assicurata i diritti della Pro League belga, dei campionati secondari e della Women’s Super League. ELEVEN è sinonimo di contenuti sempre nuovi, completi e accattivanti: dirette in tutte le lingue locali impreziositi da aggiornamenti live, commenti da bordo campo e in studio, contenuti digitali e programmazione local.

Nel 2017 ELEVEN sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle grandi potenzialità di crescita del segmento. Intuizione azzeccata vista la crescita del numero di fan che hanno apprezzato le nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi. Ad oggi la piattaforma di streaming online di ELEVEN ITALIA fornisce un’offerta live completa agli appassionati di Serie C, Superlega Volley, Serie A1 di pallanuoto e tanto altro ancora.

