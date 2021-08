MONOPOLI – CATANIA: gara visibile anche su Sky

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del campionato di Serie C per la stagione 2021/2022 trasmettendo in diretta fino a 8 incontri per ogni giornata. Sabato sera si potrà assistere all’incontro Monopoli-Catania attraverso il canale 255 per gli abbonati al pacchetto Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara anche attraverso l’applicazione di Eleven Sports, scaricabile su smart tv: si dovrà scegliere una tipologia di abbonamento – mensile o annuale – e poi selezionare l’evento dal palinsesto. La partita del ‘Veneziani’ è fruibile anche in diretta streaming sempre grazie ad Eleven Sports. Sarà sufficiente scaricare l’app dedicata se si accederà attraverso dispositivi come smartphone o tablet. Se invece si accede attraverso pc o notebook basterà collegarsi con il portale.

