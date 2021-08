PENALIZZAZIONE: dal 2016 in poi, quanti punti sottratti al Catania

Il mancato pagamento degli stipendi di Giugno porterà al club etneo una penalizzazione in classifica (da valutare se sarà -2 o superiore) da scontare nel prossimo torneo. Sfortunatamente per i colori rossazzurri la partenza ad handicap della compagine etnea non può essere considerata come una novità, infatti durante questi sette anni di militanza in terza serie sono state davvero tante (troppe) le penalizzazioni in classifica comminate al club di Via Magenta.

Durante la stagione 15/16, a causa della vicenda “Treni del Gol”, il tribunale sportivo decretò non soltanto la retrocessione a tavolino dell’Elefante in Serie C ma anche il -12 in classifica poi diminuito a -10. Durante il torneo 16/17 gli etnei dovettero scontare altri 7 punti di penalizzazione a causa di alcune violazioni delle normative della COVISOC. Dopo tre anni di relativa tranquillità, nella stagione appena trascorsa la Commissione di Vigilanza punì nuovamente il Catania a causa del mancato pagamento degli stipendi durante l’annata agonistica 19/20 (l’ultima dell’era Pulvirenti) stabilendo una penalizzazione di -4 che poi venne ridotta a -2.

Sommando tutti i punti sottratti al club etneo negli anni si evince come alla compagine rossazzurra manchino addirittura 19 punti in classifica, sintomo di una gestione che ha portato la piazza catanese, in pochissimo tempo, dall’essere considerata un riferimento per progettualità e lungimiranza al dover lottare più volte in tribunale per il proprio destino, senza la necessaria attenzione verso il rispetto delle scadenze e dei pagamenti prefissati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***