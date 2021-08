SERIE C: girone C, risultati e marcatori prima giornata. Avellino, solo pari. Bene Catanzaro e Palermo

Riportiamo di seguito i risultati relativi alle partite valide per la prima giornata del girone C di Serie C, in attesa del posticipo di lunedì sera tra Potenza e Bari. Vincono Monopoli, Catanzaro e Palermo. Esordio in campionato con sconfitta per Catania, Virtus Francavilla e Latina. Si concretizzano cinque pareggi.

Fidelis Andria 1-1 Juve Stabia (2′ Casoli, 28′ Bentivegna)

Palermo 2-0 Latina (33′ Floriano, 94′ Soleri)

Catanzaro 3-1 Virtus Francavilla (10′ Vazquez, 54′ Maiorino, 62′ Vazquez, 79′ Vandeputte)

Taranto 0-0 Turris

Vibonese 0-0 Picerno

Monopoli 3-0 Catania (5′ Starita, 15′ Starita, 77′ Viteritti)

Monterosi 0-0 Foggia

Paganese 4-4 ACR Messina (11′ Russo, 26′ Castaldo, 43′ Balde, 50′ Morelli, 63′ Simonetti, 66′ Murolo, 89′ Piovaccari, 95′ Castaldo)

Avellino 1-1 Campobasso (69′ Di Francesco, 79′ D’Angelo)

Potenza – Bari (lunedì ore 20:30)

