STATISTICHE: Stancampiano, a Monopoli raggiunge quota 22 gol subiti nel 2021

Con il tris di Monopoli sale a 22 il numero di reti subite da Giuseppe Stancampiano quest’anno tra Livorno e Catania (su 12 presenze). Inoltre l’attuale portiere rossazzurro, un pò a sorpresa schierato dall’inizio sabato preferendolo ad Andrea Sala, non prendeva almeno tre gol in competizioni ufficiali dallo scorso mese di febbraio (Serie C girone A): il pirotecnico Livorno 3-3 Olbia disputato il 13 febbraio ed il tennistico 6-0 di sei giorni prima sul campo della Juventus Under 23, occasione in cui entrò nel tabellino dei marcatori anche l’attaccante catanese ex Catania Emanuele Pecorino.

