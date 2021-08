MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore (30 agosto)

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

La Paganese raggiunge l’accordo con la Salernitana per l’arrivo in prestito degli attaccanti classe 2001 Agostino Del Regno e Carmine Iannone. La Fidelis Andria, prossima avversaria del Catania in campionato, tessera il portiere 25enne Andrea Dini proveniente dal Parma, il difensore di 21 anni Mario De Marino, in arrivo dal Venezia, ed il centrocampista Alessandro Bordin prelevato dallo Spezia. Colpo Zaccaria Hamlili messo a segno dal Monopoli per il centrocampo, contratto fino a giugno 2024. Il calciatore si trasferisce al club biancoverde – via Bari – firmando un triennale.

Bari che perfeziona l’acquisto del centrale difensivo Emanuele Terranova dalla Cremonese, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione. In casa Catania risolti consensualmente i contratti con Reginaldo e Antonio Giosa. Il difensore classe 2001 Genny Rondinella si lega all’ACR Messina per due anni. Società peloritana che, inoltre, ingaggia l’attaccante classe ’99 Lorenzo Catania (accordo biennale). Il Catanzaro risolve il contratto con l’estremo difensore Rocco Mittica, mentre il Padova cede in prestito il centrocampista classe 1998 Davide Buglio al Monterosi Tuscia. Il Foggia, infine, riesce a trovare l’intesa con Alessio Curcio per il prolungamento fino al 2023 respingendo in extremis il tentativo del Modena.

