TORRE DEL GRIFO (Video): i rossazzurri durante gli allenamenti in palestra

Il Calcio Catania pubblica, su Instagram, un filmato contenente alcuni momenti del lavoro svolto in questi giorni dalla squadra rossazzurra a Torre del Grifo in palestra, aggiungendo l’hashtag #resistiamodal1946. I ragazzi a disposizione di mister Francesco Baldini si avviano verso la conclusione del ritiro pre-campionato e, dalla prossima settimana, prepareranno l’esordio stagionale a Vibo Valentia in Coppa Italia Serie C.

