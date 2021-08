UFFICIALE: Serie C, ecco la composizione dei gironi. Pescara, Teramo e Viterbese nel gruppo B

In attesa dei calendari che saranno ufficializzati questa sera alle 19:00, sono stati intanto composti i tre gironi di Serie C della stagione 2021-22. Viterbese e Teramo salutano il gruppo C, a cui non farà parte neanche il retrocesso Pescara. Latina e Monterosi inserite nel raggruppamento meridionale. Nel girone B manca una tra Fano – se verrà accettata la sua domanda di ammissione – e Pistoiese.

GIRONE A

Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, VirtusVecomp Verona

GIRONE B

Ancona-Matelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Viterbese

GIRONE C

ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

