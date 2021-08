EX ROSSAZZURRI: Almiron giocatore e imprenditore, ricomincia dal Padel

L’ex centrocampista del Catania Sergio Almiron sempre più coinvolto nel progetto Padel. Da maggio 2020 ha aperto a Gravina di Catania il suo centro Almiron Padel House – struttura di primissimo piano dotata di 6 campi panoramici – e negli ultimi mesi è diventato uno dei più assidui frequentatori dei tornei FITPRA della zona. Tutto è nato circa quattro anni fa, quando un amico lo invitò a giocare. Fu l’inizio di una nuova passione che lo ha portato ad investire in questo sport. Almiron punta molto sull’attività FITPRA, come sottolinea supertennis.tv risiedendo da oltre dieci anni in Sicilia dove ha deciso di rimanere a vivere anche una volta terminata la sua avventura nel mondo del pallone. Evidentemente si diverte un sacco, visto che solo negli ultimi sei mesi il suo nome figura in ben 26 tabelloni diversi, fra doppio maschile con Giuseppe Tringale e doppio misto con la moglie, Alejandra Elsa Tripiana. E chissà che a suon di risultati l’italo-argentino non riesca anche a conquistare un posto per il Master regionale del Campionato Nazionale FITPRA by Noberasco, in programma dall’8 al 10 ottobre.

