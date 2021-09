BALDINI: “Arbitro ci ha chiesto scusa. Piccolo squalificato e Carlini no, non mi va giù. Ambiziosi? Potremmo diventarlo…”

Diramata la lista dei rossazzurri convocati per il confronto casalingo con la Turris, l’allenatore del Catania Francesco Baldini interviene alla vigilia del match:

“Sono tutti convocati ad eccezione di Piccolo squalificato, Ceccarelli infortunato e Bianco che ha riportato un problemino dopo aver giocato sabato con la Primavera quindi tutti gli esterni destri d’attacco sono fuori. Greco invece è convocato ma non ha ancora fatto allenamento. Ha avuto un recupero-lampo e sono stati molto bravi preparatori atletici e sanitari che lo hanno rimesso in condizione. Ha ancora una notte per eventualmente recuperare, vedremo. Anche Stancampiano è convocato ma non sta bene”

“L’episodio del rigore a Catanzaro? Io ho apprezzato l’arbitro Di Graci perchè a fine gara era veramente rammaricato, aveva visto il fimato del calcio di rigore ed è venuto a chiederci scusa. Io ho fatto tante partite da calciatore e qualcuna in panchina tra settori giovanili, Serie D e professionismo, ed è la prima volta che vedo un arbitro veramente dispiaciuto. Ho valutato questa cosa come un errore, gli errori li facciamo tutti. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa che ha fatto l’arbitro, ho sempre pensato che mi avrebbe fatto piacere un arbitro che avesse ammesso un errore. Complimenti a lui per questo. Non mi va giù però la squalifica di Piccolo perchè lui dice di non avere bestemmiato, è la parola sua con noi testimoni contro una persona che l’ha sentito bestemmiare. Gli animi alla fine del primo tempo erano abbastanza tesi perchè già in panchina avevamo visto che il rigore non c’era e la partita è stata molto maschia e ben giocata della due squadre. C’era quindi nervosismo. Non mi va giù che Piccolo sia squalificato e che il giocatore del Catanzaro (Carlini, ndr) che ha dato il calcio a Greco, a terra, e l’ha visto tutta Italia non sia stato squalificato“

“Turris? Squada molto aggressiva, organizzata che va a pressare in avanti e fa tanta densità in zona palla, ha fatto i risultati in trasferta perchè se la gioca sempre a viso aperto. Sarà una gara tra due squadre che se la giocano, non verranno a fare sicuramente le barricate a Catania. I ragazzi hanno voglia di portare a casa un risultato importante perchè lavoriamo sodo e ce lo meritiamo, dobbiamo andarcelo a prendere con la massima concentrazione, il nostro modo di giocare e la determinazione di Catanzaro. Ho visto grandissima determinazione in Calabria e questa ce la dobbiamo portare dietro sempre. Turnover? Staffetta automatica perchè Piccolo è out, Greco non penso possa giocare titolare. Le staffette ci saranno, anche perchè lunedì affronteremo il Picerno in trasferta e quindi devo ragionare su tutto“

“Sala e Stancampiano? Io sono sempre stato consapevole che partono alla pari, ha giocato un pò di più Stancampiano ma sono due portieri scelti perchè hanno caratteristiche molto simili. Sono bravi in porta e bravi con i piedi. Conoscevo il valore di Sala, con me gioca chi fa bene. In questo momento Stancampiano ha avuto un infortunio, Sala ha fatto un’ottima partita e giocherà altre gare, Beppe per un pò non ce l’avremo e se farà bene giocherà Sala. Ho sempre detto che non ci sono giocatori inamovibili, a partire dal portiere. Siamo una squadra che vuole costruire passo dopo passo e potrebbe diventare ambiziosa ma la strada è ancora lunga, il lavoro deve essere ancora tanto. Questi ragazzi tutti i giorni ci mettono il massimo, la strada è quella giusta”.

