CANEO (all. Turris): “Polemiche arbitrali del Catania non mi toccano, banco di prova importante per noi giovedì”

Vigilia di Catania-Turris. Parla il tecnico dei corallini Bruno Caneo: “Affronteremo una squadra importante, quindi non devo caricare più di tanto i ragazzi. Ci siamo preparati in modo sufficientemente importante per affrontare un Catania determinato, apparentemente in difficoltà ma che gioca in casa col suo pubblico, la sua storia e modi di interpretare il calcio, una squadra fisica e tecnica, dovremo stare molto attenti. Dobbiamo crescere mentalmente. Il concetto di seguire un canovaccio continuo di una partita è molto importante, lì si vede la maturità di un squadra di sapere quello che vuole raggiungere. Catania è un banco di provare importante che può dirci tante cose e soprattutto chi siamo. Tutte le gare sono degli esami, a volte si riesce a portare in porto le tue intenzioni e altre volte no, bisogna avere la mentalità giusta per fare una partita che a fine gara ti soddisfi. Se le polemiche arbitrali del Catania possono condizionare l’arbitraggio di giovedì? Non credo assolutamente. Uno cerca di portare acqua al proprio mulino ma io non credo ci sia un arbitro che voglia fare male perchè sa che l’altra squadra ha subito dei torti in precedenza. Preferisco pensare agli errori che possiamo fare noi piuttosto che gli arbitri nei nostri confronti. Non mi tocca molto questa “polemica”. Abbiamo un gruppo di giocatori seri, competenti che cercano di portare sempre di più delle qualità con il proprio gioco, la propria personalità, nel contesto di un discorso fatto di serietà e impegno”.

