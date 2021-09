CATANIA-FIDELIS ANDRIA: come cambia la storia del match. “Massimino” ancora fatale per i pugliesi

Il successo per 2-0 conferma che i precedenti vissuti in Sicilia contro la Fidelis Andria sorridono ai padroni di casa. In nove confronti totali, gli etnei non hanno mai perso vincendo in 7 occasioni. La prima sfida tra le due squadre fu disputata il 10 Dicembre 1989 durante il campionato di C1 girone B e vide gli etnei imporsi grazie ad una rete di Cipriani al 80′. Prima di sabato, invece, l’ultimo confronto al “Massimino” risaliva al 23 Settembre 2017 ed anche in questo caso il Catania vinse, grazie al gol su rigore di Ciccio Lodi a tempo quasi scaduto. Per la seconda volta il Catania ha steso i pugliesi con due gol di scarto, non accadeva da maggio 1992 (rossazzurri a segno con Romano, Pelosi e La Torre per il 3-1 finale). L’Andria ha subito due reti, come in gennaio 1991 e maggio 2016 (2-1 in entrambi i casi). Pugliesi ancora a secco di gol contro il Catania ai piedi dell’Etna, era già accaduto in sei precedenti gare disputate.

