CATANIA-TURRIS: arbitra Nicolini, ha già diretto una gara dei corallini

E’ stato designato l’arbitro per la partita Catania-Turris, in programma giovedì 30 settembre con fischio d’inizio alle ore 14:30. Dirigerà l’incontro il sig. Stefano Nicolini (Brescia) coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli (Brescia) e Matteo Pressato (Latina). Quarto ufficiale Giuseppe Vingo (Pisa). Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” lombardo che ha, invece, arbitrato un incontro della Turris: la sconfitta per 4-1 maturata la scorsa stagione in campionato contro la Juve Stabia nel derby di Castellammare con tripletta dell’ex attaccante rossazzurro Alessandro Marotta.

