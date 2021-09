CATANIA – TURRIS: Baldini ritrova Lorenzini, concreto obiettivo di mercato in estate

Numerosi tentativi sul mercato dei difensori e tanti no ricevuti dal Catania, prima di prelevare lo svincolato Paolo Ropolo. I rossazzurri avevano effettuato un concreto tentativo anche con la Turris per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filippo Lorenzini. E lo fece su precisa richiesta di mister Francesco Baldini, che lo conosce bene per averlo allenato in D nella stagione 2014/15 al Sestri Levante e, l’anno successivo, alla Lucchese. Il ragazzo aveva dato la propria disponibilità ad accettare il trasferimento, tuttavia il club corallino bloccò il passaggio al Catania e, dunque, il matrimonio non si concretizzò. Nell’organico della Turris, peraltro, figurano anche altri giocatori trattati dall’Elefante in passato: la scorsa stagione i rossazzurri furono vicini all’estremo difensore Pietro Perina ed alla punta Emanuele Santaniello. Prima ancora al forte attaccante Luca Giannone che, però, rifiutò la proposta degli etnei per motivi familiari.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***