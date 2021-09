CATANZARO-CATANIA: bilancio precedenti in Coppa Italia favorevole ai giallorossi

Due le vittorie del Catania a Catanzaro

Otto incroci in Coppa Italia tra Catanzaro e Catania disputati in terra calabrese. Il bilancio dei precedenti arride alla compagine giallorossa, vittoriosa in cinque occasioni a fronte di un pareggio datato 1986 (1-1 sancito da un autorete di Adriano Polenta a cui fece seguito un gol di Roberto Mandressi nella ripresa), di un’affermazione a tavolino degli etnei dovuta al forfait della formazione avversaria e di un altro successo catanese risalente al 2019, quando il gol di Biagianti fu sufficiente per eliminare le aquile e staccare il pass per le semifinali. Quest’ultimo rappresenta il confronto più recente in Coppa Italia giocato a Catanzaro, dopo la sfida della stagione 2001-02 che vide la squadra di casa imporsi con il risultato secco di 2-0 realizzando una rete per tempo (marcatori De Sanzo e Novembrino). In questa occasione il Catania guidato dal trainer italo-argentino Aldo Ammazzalorso scese in campo infarcito di seconde linee e non riuscì ad evitare una sconfitta che pregiudicò il cammino in coppa nazionale. Mercoledì i rossazzurri proveranno a centrare il terzo successo della storia in Coppa Italia al “Ceravolo”.

BILANCIO PRECEDENTI IN COPPA ITALIA A CATANZARO:

Vittorie Catanzaro: 5

Pareggi: 1

Vittorie Catania: 2

Gol Catanzaro: 9

Gol Catania: 5

Differenza reti: -4

Coppa Italia 1937-38 Catanzarese 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Coppa Italia 1958-59 Catanzaro 1-0 Catania

Coppa Italia 1961-62 Catanzaro 1-0 Catania

Coppa Italia 1969-70 Catanzaro 1-0 Catania

Coppa Italia 1986-87 Catanzaro 1-1 Catania

Coppa Italia Serie C 1992-93 Catanzaro 3-1 Catania

Coppa Italia Serie C 2001-02 Catanzaro 2-0 Catania

Coppa Italia Serie C 2018-19 Catanzaro 0-1 Catania

