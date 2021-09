SERIE C: classifica marcatori, Sipos a -2 da Starita

Come cambia la classifica marcatori del girone C di Serie C dopo i risultati maturati nella terza giornata. Al momento gli unici gol rossazzurri in questo campionato portano la firma dell’attaccante croato Leon Sipos, autore della doppietta che ha permesso all’Elefante di piegare le resistenze della Fidelis Andria. Il giocatore insegue Ernesto Starita, punta del Monopoli attualmente in testa alla classifica marcatori.

4 GOL – Starita (Monopoli)

3 GOL – Carletti (Latina)

2 GOL – Sipos (Catania); Bentivegna (Juve Stabia); Simeri (Bari); Balde (ACR Messina); Soleri (Palermo); Vazquez (Catanzaro); Castaldo (Paganese); Tascone (Turris); Rossetti (Campobasso)

1 GOL – Casoli (Fidelis Andria); Berardocco, Evacuo (Juve Stabia); Adorante, Russo, Morelli, Simonetti (ACR Messina); Almici, Floriano (Palermo); Dossena, D’Angelo (Avellino); Bontà, Di Francesco (Campobasso); Saraniti, Benassai, Diaby, Giovinco (Taranto); Cianci, Maiorino, Vandeputte (Catanzaro); Di Cesare, Cheddira, Antenucci, Scavone (Bari); Matino, Ricci, Salvemini (Potenza); Ferrante, Petermann, Merkaj, Curcio (Foggia); Santaniello (Turris); Arena, Grandolfo, Viteritti (Monopoli); Tulissi, Ventola (Virtus Francavilla); Diop, Murolo, Piovaccari (Paganese); Costantino, Polito (Monterosi Tuscia); Basso (Vibonese)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***