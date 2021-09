GIUDICE SPORTIVO: ammenda al Catania e squalifica per Pantanelli

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli ha deliberato la sanzione di mille euro al Catania perchè, in occasione della partita disputata con la Fidelis Andria, “quattro soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi (r.proc. fed)”. Inoltre il preparatore dei portieri Armando Pantanelli è stato squalificato per una gara effettiva “per essersi trattenuto durante tutto il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi senza essere inserito in distinta di gara e, comunque, permanendo in un luogo non consentito; e per avere al termine del primo tempo, mentre si trovava in tale posizione, proferito parole offensive nei confronti di un calciatore avversario (r.proc. fed.)”.

