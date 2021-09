MERCATO: l’ex Catania Santurro nel mirino dell’Udinese

Potrebbe tornare in Serie A l’ex portiere del Catania Antonio Santurro. Reduce da un’annata in cui non ha trovato spazio in rossazzurro, l’estremo difensore si è svincolato dal Bologna visto che il contratto scadeva a giugno. Adesso, secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, dopo le cessioni di Scuffett e Gasparini l’Udinese avrebbe identificato proprio in Santurro il terzo elemento per completare la squadra dei portieri insieme a Padelli e Silvestri.

