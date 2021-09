LA SICILIA: Catania, pari strameritato. Un regalo arbitrale “salva” i calabresi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale evidenzia i meriti del Catania che ottiene un buon pareggio sul campo del Catanzaro, squadra costruita per lottare in chiave promozione diretta. “I rossazzurri – si legge – vanno subito in vantaggio grazie a una splendida punizione battuta da Russini. Poi il clamoroso errore del direttore di gara e il gol dagli undici metri di Carlini”, parlando a tal proposito di “rigore inesistente visto che il fallo di mani commesso da Calapai avviene almeno un metro fuori dall’area di rigore etnea”. In merito alla prestazione offerta dal Catania, si parla di “rossazzurri spigliati e generosi, una prestazione ineccepibile sotto l’aspetto tecnico e di buon auspicio per il futuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***