CALABRO (all. Catanzaro): “Messo alle corde il Catania che ha proposto poco, volevamo vincere a tutti i costi…”

Il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro commenta così il pareggio casalingo riportato contro il Catania:

“E’ il quarto pareggio consecutivo. La delusione per i risultati è anche mia. Abbiamo sofferto un pò a livello mentale il contraccolpo dopo il gol del Catania. Volevamo partire con grande intensità e determinazione ma siamo incappati in un quarto d’ora di sofferenza mentale. Poi la mia squadra ha alzato il baricentro, si è rimessa a posto cercando in tutti i modi di fare la partita sia nel primo che nel secondo tempo, ancora di più nella ripresa mettendo alle corde il Catania che ha proposto poco, qualcosa in ripartenza ma ci poteva stare. Sono amareggiato per il risultato perchè volevamo tornare alla vittoria tutti quanti ma per voglia, atteggiamento e prestazione io non posso rimproverare niente a questi ragazzi”

“Noi cerchiamo di proporre quello che la squadra avversaria ci mette a disposizione, cerchiamo di allargare il gioco quando ci chiudono gli spazi all’indietro e cerchiamo di verticalizzare quando ci vengono a prendere alti, cosa che il Catania ha fatto nel primo tempo, quindi giocoforza con due attaccanti bisognava provare a verticalizzare su Carlini o le due punte o sui due esterni che giocavano uomo contro uomo contro i terzini. Questo ci è riuscito non benissimo solo all’inizio. Critiche? Determinate prestazioni con un gol in più dell’avversario risulterebbero completamente diverse. A fine partita ho ricevuto i complimenti da parte di Rai Sport per la grande partita fatta sul piano dell’intensità e dell’abnegazione da una squadra che voleva vincere a tutti i costi. Dispiace, ci abbiamo provato in tutti i modi trovando molto traffico centralmente. Tanti palloni sono passati in area di rigore. Con il lavoro e per come affrontiamo la settimana sono convinto che la squadra otterrà dei risultati importanti”.

