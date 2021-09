MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato degli svincolati i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

La Paganese mette sotto contratto (addestramento tecnico) il difensore classe 2002 Marzio Pica, che nello scorso anno ha totalizzato 21 presenze con la Primavera della Lazio. Firmato un accordo di durata annuale. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, continua a realizzare colpi di mercato il Bari, vicino al raggiungimento dell’intesa con l’ex terzino dell’Ascoli Raffaele Pucino e che non molla la presa per il centrocampista Davide Di Gennaro (fonte Repubblica). Inoltre l’ACR Messina non è lontano dalla chiusura della trattativa per l’ingaggio dell’ex Sambenedettese e Padova Nicolò Fazzi, che dovrebbe sottoscrivere un biennale, invece la Turris si appresta a tesserare l’ala sinistra Francisco Sartore (fonte tuttoc.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***