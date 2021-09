MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

E’ ancora calciomercato in Serie C nonostante la chiusura della sessione invernale. Si guarda agli svincolati.

Il Taranto definisce l’acquisto dell’attaccante classe 1987 Mario Pacilli, con più di 300 presenze complessive tra Serie B e C. Colpo Felice Evacuo per la Juve Stabia. L’esperta punta classe ’82 è cresciuta calcisticamente nel Benevento e ha vestito, tra le altre, le maglie della Turris, Lazio, Florentia Viola, Viterbese, Avellino, Frosinone, Spezia, Nocerina, Novara, Parma, Alessandria, Trapani e Catanzaro. Salta per il Potenza l’ingaggio dell’attaccante Daniele Rocco, che invece ha firmato con il Cjarlins Muzane militante in D.

Il Monopoli guarda al mercato degli svincolati e, dopo l’infortunio occorso a Borrelli, puntano sull’ex attaccante della Salernitana Niccolò Giannetti (fonte Corriere dello Sport). Mohamed Mansour, la scorsa stagione in forza al Bisceglie, riparte dalla Casertana. Lo stesso club iscritto al campionato di Serie D si assicura il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Pambianchi, difensore che piaceva alla Fidelis Andria. La Vibonese, infine, pensa al difensore classe ’89 Matteo Legittimo (fonte tuttoc.com) per rinforzare il reparto arretrato, in difficoltà in queste prime giornate di campionato. Dalla stampa calabrese si apprende che Davis Curiale potrebbe essere reintegrato nella rosa del Catanzaro trattando la riduzione dell’ingaggio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***