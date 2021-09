LE MURA: “Disabili entreranno gratis allo stadio”

L’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura, intercettato dai colleghi di freepressonline.it resplica alla nota dell’UGL sul mancato riscontro delle disposizioni d’ingresso dei disabili allo stadio “Angelo Massimino”: “È stata una nostra mancanza. Ci dispiace. Ma a dire il vero a me non risulta che a sia arrivata alcuna richiesta di chiarimenti sia via e-mail che per telefono, così come dichiarato da Gabriele Cataldo, responsabile per la Ugl del dipartimento provinciale Politiche della disabilità. Comunque a partire dalla prossima partita in casa del Catania, entreranno gratis”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***