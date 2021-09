PAGANESE: salta la panchina dei prossimi avversari del Catania, torna Grassadonia

Sono trascorse appena due giornate di campionato, eppure nel girone C di Serie c’è già chi ha assunto la decisione di cambiare guida tecnica. La Paganese, avversaria del Catania domenica 12 settembre allo stadio “Marcello Torre”, ha comunicato l’esonero dell’allenatore Raffaele Di Napoli e dello staff tecnico composto da Alessandro Tatomir, Luca Piscitelli e Carlo Pagliarulo. Salta la panchina degli azzurrostellati dopo il pirotecnico 4-4 casalingo con l’ACR Messina e la sconfitta per 2-0 maturata sul campo del Latina. Al posto di Di Napoli, torna Gianluca Grassadonia che aveva ottenuto in precedenza “importanti risultati, tra promozione, salvezze e raggiungimento storico dei Play-off per la promozione in Serie B”.

