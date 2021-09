TORRE DEL GRIFO: due giorni di riposo per i rossazzurri. Poi, testa alla Paganese

Martedì alle 18.00, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Paganese-Catania, gara in programma domenica 12 settembre alle 14.30 al “Marcello Torre” e valevole per la terza giornata del girone C. I rossazzurri, dopo la bella vittoria ottenuta ai danni della Fidelis Andria tra le mura amiche, osserveranno quindi due giorni di riposo. Obiettivo, dare continuità a quanto di buono dimostrato sabato sera sul rettangolo verde provando, magari, a conquistare il primo acuto esterno in campionato.

