“MASSIMINO”: ancora lontana l’apertura del 50% della capienza

Si va verso la permanenza del numero massimo di 2.500 posti disponibili allo stadio “Angelo Massimino”. Motivo da ricercare nelle disposizioni anti-Covid che confermeranno il mantenimento della Sicilia in zona gialla. In un primo momento si pensava che potessero accedere 5.000 spettatori, cioè il 25% della capienza dell’impianto etneo, ma il decreto ha specificato che, in caso di zona gialla, non si possano comunque superare le 2.500 unità. Così come è stato sabato scorso, in occasione del vittorioso match casalingo con la Fidelis Andria. Un migliaio sono gli abbonamenti sottoscritti fino a questo momento in casa Catania, per il resto potranno accedere al “Massimino” altri 1.500 tifosi. Con l’auspicio che, al più presto, la Sicilia torni in zona bianca (50% della capienza complessiva) ma la sensazione è che ci vorrà ancora del tempo affinchè questo accada.

