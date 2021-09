CATANIA: ecco i giocatori che non hanno ancora esordito in questa stagione

Considerando i calciatori che compongono attualmente la rosa del Catania sono sei coloro i quali attendono di fare il loro esordio in questa stagione. Parliamo del neo acquisto Paolo Ropolo, acquistato di recente e che proviene dall’esperienza vissuta al Pontedera. Ma ci riferiamo anche ad un altro centrale difensivo, l’esperto brasiliano Claiton alle prese con problemi fisici. Non è ancora sceso in campo neanche il 19enne difensore Simone Pino, oltre al terzino destro Alessandro Albertini ed al portiere Andrea Sala. Il giovanissimo estremo difensore Francesco Borriello, il centrocampista classe 2002 Giulio Frisenna e l’attaccante Antonio Piccolo, invece, attendono di esordire in campionato dopo avere giocato in Coppa Italia a Vibo Valentia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***